ФАС указала на парадокс с ростом стоимости топлива для самолетов при падении спроса

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отреагировал на рост стоимости авиакеросина в России при значительном падении спроса на этот тип топлива.
По его словам, сложившаяся ситуация парадоксальна.
«Цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он в беседе с РБК.
При этом Шаскольский добавил, что на конечных пользователях это никак не отразится. Речь идет, в частности, о стоимости билетов. Авиакомпании не будут поднимать цены, так как существует особый механизм демпфера, который позволяет перевозчикам возвращать часть средств.
Ранее глава ФАС заявил, что в уходе IKEA с российского рынка есть и плюсы. Несмотря на падение конкуренции, отечественные мебельные компании получили возможность для развития.