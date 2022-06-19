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ФАС указала на парадокс с ростом стоимости топлива для самолетов при падении спроса

ФАС указала на парадокс с ростом стоимости топлива для самолетов при падении спроса
wikimedia.org/Igor Dvurekov/CC BY-SA 3.0

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отреагировал на рост стоимости авиакеросина в России при значительном падении спроса на этот тип топлива. 

По его словам, сложившаяся ситуация парадоксальна. 

«Цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он в беседе с РБК.

При этом Шаскольский добавил, что на конечных пользователях это никак не отразится. Речь идет, в частности, о стоимости билетов. Авиакомпании не будут поднимать цены, так как существует особый механизм демпфера, который позволяет перевозчикам возвращать часть средств. 

Ранее глава ФАС заявил, что в уходе IKEA с российского рынка есть и плюсы. Несмотря на падение конкуренции, отечественные мебельные компании получили возможность для развития. 

самолеты топливо фас
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