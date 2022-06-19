ФАС указала на парадокс с ростом стоимости топлива для самолетов при падении спроса

При этом Шаскольский добавил, что на конечных пользователях это никак не отразится. Речь идет, в частности, о стоимости билетов. Авиакомпании не будут поднимать цены, так как существует особый механизм демпфера, который позволяет перевозчикам возвращать часть средств.