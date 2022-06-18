ФАС: после проверок ретейлеры втрое снизили наценки на базовые продукты

Розничные торговые сети снизили наценки на основные продукты питания, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
По его словам, ситуация со стоимостью продуктов начала стремительно меняться после того, как ведомство организовало соответствующие проверки. В течение года наценки были снижены более чем в три раза.
«Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль», — сказал Шаскольский в беседе с изданием «Интерфакс».
Ранее глава ФАС также объяснил, почему заправки не спешат понижать розничные цены на бензин. Глава ведомствам отметил, что энергетические компании около года работали в убыток из-за высокой стоимости сырья, а сейчас пытаются компенсировать это, сообщило издание «ФедералПресс».