ФАС: после проверок ретейлеры втрое снизили наценки на базовые продукты

«Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль», — сказал Шаскольский в беседе с изданием «Интерфакс».