Fars: Тегеран обвинил Вашингтон в подстрекательстве к конфликту на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил, что США провоцируют напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Fars.
Таким образом дипломат прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, что Соединенные Штаты не позволят какой-либо стране доминировать над другой в регионе, намекая на Иран.
«Вашингтон в очередной раз прибегнул к провальной политике иранофобии, пытаясь спровоцировать напряженность и кризис в регионе», — подчеркнул Канани.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон не позволит Москве развить диалог с ближневосточными странами.