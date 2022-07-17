Fars: Тегеран обвинил Вашингтон в подстрекательстве к конфликту на Ближнем Востоке

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон не позволит Москве развить диалог с ближневосточными странами.

«Вашингтон в очередной раз прибегнул к провальной политике иранофобии, пытаясь спровоцировать напряженность и кризис в регионе», — подчеркнул Канани.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, что Соединенные Штаты не позволят какой-либо стране доминировать над другой в регионе, намекая на Иран.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил, что США провоцируют напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Fars.