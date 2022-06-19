Фарион сообщила о ликвидации комбата «Карпатской сечи» Куцина в Харьковской области

Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали командира добровольческого батальона «Карпатская сечь» Олега Куцина. Об этом сообщила экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион.
Бывший парламентарий отметила, что комбат добровольцев был уничтожен в результате прямого попадания снаряда по командному пункту, где проходило совещание. В то же время председатель украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что ВС РФ ликвидировали Куцина на Изюмском направлении в Харьковской области.
Отмечается, что Куцин и его бойцы принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса с начала конфликта в 2014 году.