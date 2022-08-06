Фантастический небоскрёб Mirror Line длиной 120 км и высотой почти 500 м показали с разных сторон

Появились новые изображения небоскрёба Mirror Line длиной 120 км из зеркального стекла стоимостью 1 триллион долларов, о котором мы рассказывали на прошлой неделе.





Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд решил создать культовый и неподвластный времени строительный проект, которые переплюнет египетские пирамиды. Mirror Line станет частью города под названием Неом, размером примерно с Массачусетс.

Mirror Line будет состоять из двух зданий высотой почти 500 м, которые будут проходить параллельно друг другу через 120 км. Мухаммед ибн Салман Аль Сауд хочет, чтобы проект был готов к 2030 году, однако инженеры предупреждают, что на строительство может уйти до 50 лет.













Между двумя параллельными зданиями будут располагаться парки, магазины, школы, пристань для яхт и спортивный стадион на высоте 300 м над землей. Под зданиями будут ходить высокоскоростные поезда, которые доставят из одного конца города в другой за 20 минут.

























В городе смогут жить несколько миллионов человек, которые будут оплачивать подписку за питание.