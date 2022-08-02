Фанаты Юрия Шатунова попросили защитить семью певца от нападений в Германии

Поклонники певца Юрия Шатунова считают, что на его вдову Светлану совершили покушение в Германии. Они призвали защитить всю семью артиста.
На 40-й день после смерти исполнителя хита «Белые розы» его фанаты пришли на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память кумира. Неожиданно для всех одна из поклонниц выступила с заявлением. Женщина сообщила о покушении на жизнь вдовы Шатунова в Германии и попросила защитить семью певца.
«Юру не вернуть. Но страдает его семья. За границей было уже нападение на его жену. Мы просим, чтобы помогли семье перебраться в Россию, защитили их. Нельзя давать вдову и детей Шатунова в обиду — там, за границей. Юра заслужил не только себе народную любовь, но и счастье семье», — цитирует фанатку музыканта kp.ru.
Напомним, о смерти Шатунова стало известно 23 июня. Артист скончался от обширного инфаркта.