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    Фанаты высмеяли Волочкову из-за ностальгии по экс-возлюбленному

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Фанаты высмеяли Волочкову из-за ностальгии по экс-возлюбленному

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     Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Российская балерина Анастасия
    Волочкова опубликовала в соцсетях пост, в котором поделилась ностальгией по
    бывшему возлюбленному Олегу. Однако ее фанаты не оценили публикацию. Она выложила на своей
    странице фотографию с изображением двери кабинета нотариуса.

    «У этой двери
    мы впервые встретились с Олегом 20.07.2020. За все время нашего общения, оставшись друзьями,
    и по сей день так много было пройдено вместе!» — отметила Волочкова.

    Подписчики неоднозначно восприняли ностальгический порыв
    Анастасии. Они посчитали, что она вспомнила об Олеге ради драмы и привлечения
    внимания.

    Ранее стало известно, что народной
    артистке РСФСР Светлане Немоляевой исполняется 85 лет. О ее жизни
    рассказало издание RT.

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