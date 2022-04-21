Фанаты высмеяли Волочкову из-за ностальгии по экс-возлюбленному

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Российская балерина Анастасия
Волочкова опубликовала в соцсетях пост, в котором поделилась ностальгией по
бывшему возлюбленному Олегу. Однако ее фанаты не оценили публикацию. Она выложила на своей
странице фотографию с изображением двери кабинета нотариуса.
«У этой двери
мы впервые встретились с Олегом 20.07.2020. За все время нашего общения, оставшись друзьями,
и по сей день так много было пройдено вместе!» — отметила Волочкова.
Подписчики неоднозначно восприняли ностальгический порыв
Анастасии. Они посчитали, что она вспомнила об Олеге ради драмы и привлечения
внимания.
Ранее стало известно, что народной
артистке РСФСР Светлане Немоляевой исполняется 85 лет. О ее жизни
рассказало издание RT.
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