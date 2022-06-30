Фанаты Шатунова хотят сделать экс-солиста «Ласкового мая» народным артистом посмертно

После смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова поклонники не могут смириться, что у кумира миллионов не было никаких званий.
Фанаты до сих пор не могут прийти в себя от трагической новости о преждевременной смерти певца Юрия Шатунова, который скончался от обширного инфаркта в 48 лет. Они считают несправедливым, что исполнитель не имел никаких наград и званий, поэтому в Сети создали петицию для сбора голосов за присвоение звания «Народный артист РФ» посмертно.
«Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь — загадка», — передает текст сообщения Пятый канал.
Отмечается, что директор Шатунова рассказал, что певец считал неприличным выпрашивать для себя звания. При этом народные инициативы по этому вопросу не нашли отклика у чиновников.
С Юрием Шатуновым простились в Москве на Троекуровском кладбище. Желающих проститься с кумиром было несколько тысяч, поэтому процедуру прощания продлили на три дня, с 26 по 28 июня.