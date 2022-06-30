Новости0

Фанаты Шатунова хотят сделать экс-солиста «Ласкового мая» народным артистом посмертно

Фанаты Шатунова хотят сделать экс-солиста «Ласкового мая» народным артистом посмертно
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

После смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова поклонники не могут смириться, что у кумира миллионов не было никаких званий.

Фанаты до сих пор не могут прийти в себя от трагической новости о преждевременной смерти певца Юрия Шатунова, который скончался от обширного инфаркта в 48 лет. Они считают несправедливым, что исполнитель не имел никаких наград и званий, поэтому в Сети создали петицию для сбора голосов за присвоение звания «Народный артист РФ» посмертно.

«Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь — загадка», — передает текст сообщения Пятый канал.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Отмечается, что директор Шатунова рассказал, что певец считал неприличным выпрашивать для себя звания. При этом народные инициативы по этому вопросу не нашли отклика у чиновников.

С Юрием Шатуновым простились в Москве на Троекуровском кладбище. Желающих проститься с кумиром было несколько тысяч, поэтому процедуру прощания продлили на три дня, с 26 по 28 июня.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.