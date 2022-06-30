Фанаты Шатунова хотят сделать экс-солиста «Ласкового мая» народным артистом посмертно

Фанаты до сих пор не могут прийти в себя от трагической новости о преждевременной смерти певца Юрия Шатунова, который скончался от обширного инфаркта в 48 лет. Они считают несправедливым, что исполнитель не имел никаких наград и званий, поэтому в Сети создали петицию для сбора голосов за присвоение звания «Народный артист РФ» посмертно.