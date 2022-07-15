Фанаты Шатунова бросаются на крест и устраивают танцы на могиле певца

Поклонники певца Юрия Шатунова часто ведут себя неадекватно на его могиле. Об этом сообщил охранник Троекуровского кладбища.
Мужчина уточнил, что поклонники артиста распевают хиты «Ласкового мая» и включают музыку. Сотрудники кладбища напоминают им о необходимости соблюдать тишину. Однако на этом выходки фанатов не ограничиваются.
«Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи», — пожаловался охранник изданию «Экспресс газета».
Юрия Шатунова не стало 23 июня — он скончался на 49-м году жизни от инфаркта. Часть праха певца захоронена на Троекуровском кладбище в Москве.