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Фанаты Шатунова бросаются на крест и устраивают танцы на могиле певца

Фанаты Шатунова бросаются на крест и устраивают танцы на могиле певца
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Поклонники певца Юрия Шатунова часто ведут себя неадекватно на его могиле. Об этом сообщил охранник Троекуровского кладбища.

Мужчина уточнил, что поклонники артиста распевают хиты «Ласкового мая» и включают музыку. Сотрудники кладбища напоминают им о необходимости соблюдать тишину. Однако на этом выходки фанатов не ограничиваются.

«Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи», — пожаловался охранник изданию «Экспресс газета».  

Юрия Шатунова не стало 23 июня — он скончался на 49-м году жизни от инфаркта. Часть праха певца захоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

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