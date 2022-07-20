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Фанаты Samsung в этом году останутся не у дел. Galaxy S22 FE не выйдет, так как для него не хватает компонентов

Фанаты Samsung в этом году останутся не у дел. Galaxy S22 FE не выйдет, так как для него не хватает компонентов

В Сети появились очередные данные о том, что Samsung отказалась от идеи выпуска фанатского флагмана Galaxy S22 FE.  


Источник говорит, что виной всему вовсе не плохие продажи S21FE и S20 FE, а, во-первых, дефицит чипов, а во-вторых, повышенный спрос на Galaxy S22 Ultra. В итоге Samsung решила отказаться от Galaxy S22 FE именно в пользу S22 Ultra, чтобы последнему досталось больше компонентов. 

В частности, актуальный план Samsung подразумевает выпуск 10 млн аппаратов Galaxy S22 Ultra. 

При этом отказываться от линейки S FE корейский гигант не собирается, так что в следующем году нас ждёт Galaxy S23 FE. 

samsung
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RusNewsToday24
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