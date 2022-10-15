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Фанаты «Руки Вверх!» из Владивостока первыми оценили новый трек «Девочка плакает»

Фанаты «Руки Вверх!» из Владивостока первыми оценили новый трек «Девочка плакает»
wikipedia.org | Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 3.0

Фанаты «Руки Вверх!» из Владивостока первыми оценили новый трек «Девочка плакает». Выступление группы состоялось в Приморье 13 октября. Сотни местных поклонников пришли послушать любимые песни.

Фанаты устроили поп-кумиру овацию, после чего он спел несколько хитов. В середине шоу на сцену поднялся еще один исполнитель – младший брат фронтмена Михаил Жуков. Музыкант представил несколько песен, а затем заявил, что у него есть абсолютно новый трек.

«Вы первые, кто его послушает здесь сейчас. Я надеюсь, что вам очень понравится. Слова там простые и звучные», – заверил он со сцены.

Зал аплодисментами и танцами встретил новую композицию, поддержав ее исполнителя.

Любопытно, что во Владивостоке недавно оказалась в центре скандала певица Клава Кока – на девушку потребовали завести уголовное дело в связи с «оскорблением чувств верующих», сообщает издание «Царьград».

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