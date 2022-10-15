Фанаты «Руки Вверх!» из Владивостока первыми оценили новый трек «Девочка плакает»

Фанаты устроили поп-кумиру овацию, после чего он спел несколько хитов. В середине шоу на сцену поднялся еще один исполнитель – младший брат фронтмена Михаил Жуков. Музыкант представил несколько песен, а затем заявил, что у него есть абсолютно новый трек.