Фанаты «Руки Вверх!» из Владивостока первыми оценили новый трек «Девочка плакает». Выступление группы состоялось в Приморье 13 октября. Сотни местных поклонников пришли послушать любимые песни.
Фанаты устроили поп-кумиру овацию, после чего он спел несколько хитов. В середине шоу на сцену поднялся еще один исполнитель – младший брат фронтмена Михаил Жуков. Музыкант представил несколько песен, а затем заявил, что у него есть абсолютно новый трек.
«Вы первые, кто его послушает здесь сейчас. Я надеюсь, что вам очень понравится. Слова там простые и звучные», – заверил он со сцены.
Зал аплодисментами и танцами встретил новую композицию, поддержав ее исполнителя.
Любопытно, что во Владивостоке недавно оказалась в центре скандала певица Клава Кока – на девушку потребовали завести уголовное дело в связи с «оскорблением чувств верующих», сообщает издание «Царьград».