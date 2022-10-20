ФАН выяснил, откуда у погибшей под колесами Анны Большовой оказался алкоголь в крови

Журналисты ФАН выяснили, что 31-летняя жительница Обнинска Олеся Соколова перед гибелью была в гостях у сестры Виктории, где они с родственницей выпили за встречу. После этого женщина пошла домой, однако на плохо освещаемой улице она попала под машину актрисы Большовой. Сообщается, что Олеся состояла в браке и воспитывала двоих маленьких детей. Знакомые характеризуют супругов как порядочную и непьющую семью.