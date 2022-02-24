ФАН публикует хронику событий первого дня военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением о начале специальной военной операции в Донбассе. Причиной такого шага стала необходимость демилитаризации и денацификации Украины, а также защита мирных граждан ЛДНР от ВСУ.

Вместе с соответствующим решением главы РФ Народная милиция республик Донбасса приступила к противостоянию ВС Украины. Россия же нанесла удары лишь по военным объектам страны. Всем украинским военным было предложено сдать оружие, чтобы избежать кровопролития. Хронику событий публикует Федеральное агентство новостей.

Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Силам ЛДНР тем временем удалось взять под контроль город Счастье и поселок городского типа Станица Луганская. Со стороны Украины также было принято решение о разрыве дипломатических отношений с РФ. В МИД России отметили, что такой шаг является «логическим завершением политики Киева».

Народная милиция ЛНР поразила 74 украинских военных объекта, среди которых аэродромы, радиолокационные станции, вертолет, танки, БМП и другое. ВСУ же прибегнули к ракетному обстрелу российских судов в Азовском море.

Отмечается, что украинские военнослужащие массово покидают свои посты, принимая сторону республик Донбасса. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился, чтобы к ним относились с уважением.

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