ФАН показал последствия боев в полузаброшенном селе Водяное в ДНР

Село Водяное расположено недалеко от Коминтерново в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сейчас на его территории проживают лишь четыре человека, самому младшему из которых 47 лет, а также семеро мариупольских беженцев.
Коминтерново и расположенные рядом с ним территории когда-то были местом ожесточенных боев. Сейчас населенный пункт не обстреливается, однако все вокруг напоминает о военных действиях. Вдоль дороги лежит поржавевшая техника, дополняют пейзаж полуразрушенные дома. На месте побывали корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН).
По пути в Водяное журналисты наткнулись на десятки блиндажей и окопов, которые, вероятно, копались боевиками круглые сутки. Украинские войска не отказывали себе в удобствах, о чем свидетельствуют электропровода, закрепленные по всей линии.
«Мы не беремся прогнозировать масштабы предстоящей работы для саперов. Одно знаем наверняка: ее очень много. Во многих блиндажах валяются брошенные боеприпасы, одежда, всяческие инструменты, сухпайки», — пишет ФАН.
ВСУ выбрали село Водяное в качестве одного из своих штабов. Там же располагалась база боевиков УНА-УНСО* — организация признана в России экстремистской и запрещена.
Сейчас в населенном пункте отсутствуют электричество, транспортное сообщение и магазины. Однако немногочисленные жители не торопятся покидать свои дома, поскольку уже привыкли довольствоваться малым.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация