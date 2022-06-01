Fan ID официально вступил в силу с 1 июня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения футбольных матчей в конце 2021 года. Fan ID — электронный документ, который необходим для идентификации болельщика в случае нарушения правил на спортивных объектах. Сделать такой паспорт можно на портале «Госуслуг».