Fan ID официально вступил в силу с 1 июня

Система идентификации болельщиков на российских стадионах официально вступает в силу с 1 июня текущего года.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения футбольных матчей в конце 2021 года. Fan ID — электронный документ, который необходим для идентификации болельщика в случае нарушения правил на спортивных объектах. Сделать такой паспорт можно на портале «Госуслуг».
Ранее Fan ID использовался во время Кубка Конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года. Всего будет выделено чуть больше 773 млн рублей для реализации проекта.