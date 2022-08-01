Фадеев впервые за долгое время показал поклонникам архивное фото жены

Музыкальный продюсер Макс Фадеев не часто рассказывает о своей личной жизни. Он предпочитает общаться с фанатами о творчестве. Однако недавно музыкант показал свою 50-летнюю жену Наталью, с которой живет уже 30 лет, передает Teleprogramma.
По информации источника, на такой шаг продюсера натолкнула просьба одной из поклонниц. Та написала в микроблоге Фадеева, что очень хочет выйти за него замуж. В свою очередь музыкант отреагировал мгновенно и выставил архивное фото со своей супругой Натальей, напомнив таким образом о своем семейном положении.
Отметим, что возлюбленные состоят в браке уже 30 лет. При этом, у пары есть 23-летний сын Савва.