Фадеев впервые за долгое время показал поклонникам архивное фото жены

По информации источника, на такой шаг продюсера натолкнула просьба одной из поклонниц. Та написала в микроблоге Фадеева, что очень хочет выйти за него замуж. В свою очередь музыкант отреагировал мгновенно и выставил архивное фото со своей супругой Натальей, напомнив таким образом о своем семейном положении.