Фадеев призвал запретить продажу билетов на концерты сбежавшей из РФ группы Little Big

По его мнению, после критики спецоперации ВС РФ на Украине музыканты не должны выступать на отечественных площадках. Однако Little Big представили афишу концертов, география которых включает Калининград, Владивосток, Краснодар, Иркутск, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москву и другие города.