Фадеев призвал запретить продажу билетов на концерты сбежавшей из РФ группы Little Big

Музыкальный критик Александр Фадеев призвал Минкультуры РФ запретить продажу билетов на концерты сбежавшей из России группы Little Big, пишет Solenka.info.
По его мнению, после критики спецоперации ВС РФ на Украине музыканты не должны выступать на отечественных площадках. Однако Little Big представили афишу концертов, география которых включает Калининград, Владивосток, Краснодар, Иркутск, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москву и другие города.
Фадеев призвал Министерство культуры России в срочном порядке установить запрет на концерты коллектива и остановить продажу билетов. Музыкальный критик также обратился к россиянам с просьбой бойкотировать выступления Little Big.
Ранее музыкант рок-группы «Зверобой» Алексей Иовчев рассказал «Народным Новостям», почему подобные Little Big артисты не должны оказывать воздействие на российскую молодежь.
Напомним, в марте музыканты из группы уехали в Соединенные Штаты Америки и уже оттуда выпустили клип, порочащий Россию. Поклонники группы были крайне разочарованы действиями артистов.