Фадеев потребовал от Лаймы Вайкуле определиться с позицией по спецоперации России на Украине

Музыкальный критик Александр Фадеев потребовал от певицы Лаймы Вайкуле огласить позицию о спецоперации ВС РФ проводимой на Украине. Критик требует от артистки выразить свое отношение к СВО, потому, как считает, что усидеть на двух стульях не удастся.