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Фадеев потребовал от Лаймы Вайкуле определиться с позицией по спецоперации России на Украине

Фадеев потребовал от Лаймы Вайкуле определиться с позицией по спецоперации России на Украине
globallookpress/Gennadii Sergeev

Музыкальный критик Александр Фадеев потребовал от певицы Лаймы Вайкуле огласить позицию о спецоперации ВС РФ проводимой на Украине. Критик требует от артистки выразить свое отношение к СВО, потому, как считает, что усидеть на двух стульях не удастся.

Как утверждает Фадеев, несмотря на латвийские корни, именно в России певица достигла  успехов в карьере. Российские фанаты ей принесли большую составляющую ее гонораров.

globallookpress/Aleksandr Gusev
globallookpress/Aleksandr Gusev

По словам Фадеева, так как у Вайкуле большое количество поклонников не только в России, всем им будет интересно услышать мнение певицы.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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RusNewsToday24
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