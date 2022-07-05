Фадеев потребовал от Лаймы Вайкуле определиться с позицией по спецоперации России на Украине

Музыкальный критик Александр Фадеев потребовал от певицы Лаймы Вайкуле огласить позицию о спецоперации ВС РФ проводимой на Украине. Критик требует от артистки выразить свое отношение к СВО, потому, как считает, что усидеть на двух стульях не удастся.
Как утверждает Фадеев, несмотря на латвийские корни, именно в России певица достигла успехов в карьере. Российские фанаты ей принесли большую составляющую ее гонораров.
По словам Фадеева, так как у Вайкуле большое количество поклонников не только в России, всем им будет интересно услышать мнение певицы.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.