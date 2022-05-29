Фадеев объяснил, почему во время концертов на сцене стоит ударная установка без музыканта

«У нас в группе случилось горе. Ваня, барабанщик. Его забрал еще совсем молодым коронавирус. Но он все равно играет с нами. Вот такая судьба. И сегодня он должен был выйти на сцену с нами», — объяснил автор-исполнитель, имея в виду, что ударник скончался от последствий коронавируса .