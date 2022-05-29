Фадеев объяснил, почему во время концертов на сцене стоит ударная установка без музыканта

Музыкальный продюсер и автор-исполнитель Максим Фадеев сообщил, что пуская установка на сцене во время его концертов стоит специально для умершего барабанщика.
Недавно Фадеев выступил с концертом в Екатеринбурге. Во время мероприятия зрители заметили, что место, на котором обычно находится барабанщик, никто не занял. Музыкант объяснил, почему на ударной установке никто не играет.
«У нас в группе случилось горе. Ваня, барабанщик. Его забрал еще совсем молодым коронавирус. Но он все равно играет с нами. Вот такая судьба. И сегодня он должен был выйти на сцену с нами», — объяснил автор-исполнитель, имея в виду, что ударник скончался от последствий коронавируса .
После этого музыкант исполнил перед поклонниками одну из самых своих известных песен — «Не забывай».
Фадеев является одним из самых известных российских композиторов и продюсеров. Недавно он встретил свой 54-й день рождения.