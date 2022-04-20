Эзру Миллера снова арестовали на Гавайях — актер бросил в женщину стул

Эзра Миллер

Актер Эзра Миллер, известный своими эпатажными выходами в свет, снова оказался под арестом на Гавайях. Об этом сообщает Just Jared со ссылкой на сотрудников полиции.

Поводом для ареста стало буйное поведение актера на собрании в жилом комплексе — а после того, как его попросили уйти, он бросил в женщину стул. На лбу пострадавшей остался шрам, а актера забрали сотрудники правоохранительных органов. Вскоре после ареста Миллера выпустили для дальнейших расследований.

Ранее звезда фильма “Фантастические твари и где они обитают” попал под арест после скандала в баре, где он также вел себя неадекватно. Актер выкрикивал непристойные вещи и оскорблял других посетителей, а также выхватил микрофон у женщины, которая пела в караоке. После ареста его также отпустили под залог в 500 долларов, который за актера внесла пара, у которой он снимает жилье.

Как позже стало известно изданию People, Эзра Миллер начал угрожать супругам, а также обокрал их: похитил банковские карты и документы. После хищения личных вещей пара подала на актера в суд.

В 2020 году в сети завирусилось видео с нападением на девушку в Рейкьявике, в котором также заподозрили актера. После инцидента возмущенные поведением актера поклонники требовали заменить его в роли супергероя Флэша в одноименной картине.

Стоит отметить, что громкие аресты плохо сказались на его карьере — так, компания Warner Bros. уже заморозила все проекты с участием актера, в том числе и сериал “Флэш”. Сам Эзра Миллер никак не комментирует скандалы вокруг него.