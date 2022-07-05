Эйфелева башня под угрозой. Объекту нужен капитальный ремонт, но власти Парижа хотят ограничиться лишь очередной покраской

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Похоже, всемирно известная Эйфелева башня находится в весьма плохом состоянии и требует капитального ремонта.





Источник, ссылаясь на конфиденциальные отчёты, попавшие во французский журнал Marianne, говорит, что башня имеет множество очагов ржавчины, из-за чего ей нужен капитальный ремонт. Но вместо этого власти Парижа намерены лишь в очередной раз ограничиться косметическим, включающим в первую очередь покраску. Это запланировано сделать в преддверии Олимпийских игра 2024 года в Париже.

Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ

менеджер башни

В рамках подготовки объекта к Олимпийским играм башню собираются перекрасить, на что нужно 60 млн евро. Это будет уже 20 раз, когда памятник будет перекрашен. При этом за всю историю, а Эйфелевой башне уже 133 года, она ни разу не имела капитального ремонта. Более того, если говорить о грядущей перекраске, предполагалось, что треть башни будет зачищена, а затем будут нанесены два слоя краски. Однако из-за задержек, связанных с пандемией COVID-19, обработано будет только 5% поверхности объекта.

Эксперты же говорят, что что башню нужно полностью разобрать до металла, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание старой краски лишь усугубляет коррозию. Владелец башни, компания Sete, на 99% принадлежащая мэрии Парижа, не хочет закрывать башню на длительный срок из-за большой потери денег от туристов. Учитывая, что башня принимает около 6 млн человек в год, закрытие объекта на долгий срок обернётся огромной потерей выручки. К примеру, в 2020 году Sete недополучила 52 млн евро, пока башня была закрыта из-за COVID-19.

При этом о ухудшающемся состоянии объекта, само собой, стало известно вовсе не сейчас. В отчёте 2010 года специалисты писали, что Sete должна еще раз взглянуть на Эйфелеву башню и разработать совершенно новую политику технического обслуживания, основанную на тестировании стареющей металлической конструкции. В отчёте 2014 года было сказано, что башня имеет трещины и очаги ржавчины, и лишь 10% новой краски нормально закрепилось на конструкции. Уже тогда специалисты говорили, что нужно начать срочно бороться с коррозией, но с тех пор прошло 8 лет.

В отчёте 2016 года было перечислено 884 неисправности, включая 68 представляющих риски для долговечности конструкции.