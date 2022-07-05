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Эйфелева башня под угрозой. Объекту нужен капитальный ремонт, но власти Парижа хотят ограничиться лишь очередной покраской

Эйфелева башня под угрозой. Объекту нужен капитальный ремонт, но власти Парижа хотят ограничиться лишь очередной покраской

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Похоже, всемирно известная Эйфелева башня находится в весьма плохом состоянии и требует капитального ремонта. 


Источник, ссылаясь на конфиденциальные отчёты, попавшие во французский журнал Marianne, говорит, что башня имеет множество очагов ржавчины, из-за чего ей нужен капитальный ремонт. Но вместо этого власти Парижа намерены лишь в очередной раз ограничиться косметическим, включающим в первую очередь покраску. Это запланировано сделать в преддверии Олимпийских игра 2024 года в Париже. 

Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ 


менеджер башни 

В рамках подготовки объекта к Олимпийским играм башню собираются перекрасить, на что нужно 60 млн евро. Это будет уже 20 раз, когда памятник будет перекрашен. При этом за всю историю, а Эйфелевой башне уже 133 года, она ни разу не имела капитального ремонта. Более того, если говорить о грядущей перекраске, предполагалось, что треть башни будет зачищена, а затем будут нанесены два слоя краски. Однако из-за задержек, связанных с пандемией COVID-19, обработано будет только 5% поверхности объекта. 

Эксперты же говорят, что что башню нужно полностью разобрать до металла, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание старой краски лишь усугубляет коррозию. Владелец башни, компания Sete, на 99% принадлежащая мэрии Парижа, не хочет закрывать башню на длительный срок из-за большой потери денег от туристов. Учитывая, что башня принимает около 6 млн человек в год, закрытие объекта на долгий срок обернётся огромной потерей выручки. К примеру, в 2020 году Sete недополучила 52 млн евро, пока башня была закрыта из-за COVID-19. 

При этом о ухудшающемся состоянии объекта, само собой, стало известно вовсе не сейчас. В отчёте 2010 года специалисты писали, что Sete должна еще раз взглянуть на Эйфелеву башню и разработать совершенно новую политику технического обслуживания, основанную на тестировании стареющей металлической конструкции. В отчёте 2014 года было сказано, что башня имеет трещины и очаги ржавчины, и лишь 10% новой краски нормально закрепилось на конструкции. Уже тогда специалисты говорили, что нужно начать срочно бороться с коррозией, но с тех пор прошло 8 лет. 

В отчёте 2016 года было перечислено 884 неисправности, включая 68 представляющих риски для долговечности конструкции.  

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