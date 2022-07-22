Эйфелева башня, Лувр, фонтан Треви: составлен топ-10 мест, где туристов чаще всего обворовывают

Эйфелева башня

Британская пресса составила топ-10 точек Европы, где туристы больше всего рискуют стать жертвами карманных воров, — на заметку всем, кто планирует в ближайшее время путешествовать.

Первое место заняла Рамбла — оживленная пешеходная улица в центре Барселоны. На второй строчке — главная достопримечательность Парижа, Эйфелева башня. Кстати, французская столица в десятке упоминается чаще других городов: на пятом месте оказалась базилика Сакре-Кер, на восьмом — Лувр, на девятом — собор Парижской Богоматери.

Рим упомянут в списке дважды: третья строчка “антирейтинга” досталась фонтану Треви, на шестой значится Колизей.

В десятку вошли две достопримечательности Праги — Карлов мост (четвертое место) и Староместская площадь со знаменитыми астрономическими часами (седьмое место).

Замыкает список мест, где вы рискуете остаться без кошелька, еще одна популярная точка Барселоны — храм Саграда Фамилия.

Туристка у храма Саграда Фамилия

Издание Daily Express рекомендует путешественникам строить свой маршрут заранее, чтобы не лишиться ценных вещей. Стоя посреди людного места и уставившись в телефон с Google Maps, вы сразу привлечете воров: они охотятся именно на туристов и обращают внимание на дорогие гаджеты.