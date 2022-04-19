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    Exynos 1080, 12/256 ГБ, 4700 мА•ч, 66 Вт и топовая камера. Новый смартфон Vivo выходит 25 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Exynos 1080, 12/256 ГБ, 4700 мА•ч, 66 Вт и топовая камера. Новый смартфон Vivo выходит 25 апреля

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    Компания Vivo официально подтвердила некоторые подробности о смартфоне Vivo S15e, а также назначила дату презентации, которая состоится 25 апреля, в следующий понедельник.

    Телефон будет иметь аккумулятор емкостью 4700 мА•ч и будет поддерживать быструю зарядку Vivo мощностью 66 Вт. Также он будет оснащён неизвестным 5-нм чипсетом, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Некоторые утечки предполагают, что в смартфоне будет использоваться однокристальная система Exynos 1080.

    Vivo S15e также будет иметь 50-мегапиксельную селфи-камеру. Характеристики модулей основной камеры пока не сообщаются. Также известно, что смартфон будет доступен в трёх цветах.

    Предзаказы на Vivo S15e начнут принимать в день анонса, а продажи стартуют через несколько дней после 25 числа.

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