Express: Великобритания отправит Украине 20 гаубиц AS-90 и 45 тысяч снарядов

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Власти Великобритании намерены отправить на Украину 20
самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155-мм и снаряды для
них. Об этом пишет британское издание Express.
Решение о поставках вооружения украинской стороне на
прошлой неделе озвучил премьер-министр Борис Джонсон.
«Прошлой ночью источники подтвердили, что на этой неделе Великобритания
поставит в Польшу 45 тысяч бризантных снарядов вместе с самоходными
гаубицами AS-90», — говорится в публикации.
Перед использованием САУ AS-90 украинские военные
пройдут инструктаж по эксплуатации вооружения на территории Польши. Только
после этого гаубицы будут отправлены на Украину.
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