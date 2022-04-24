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    Express: Великобритания отправит Украине 20 гаубиц AS-90 и 45 тысяч снарядов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Express: Великобритания отправит Украине 20 гаубиц AS-90 и 45 тысяч снарядов

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    wikipedia.org Andrew Smith CC BY-SA 2.0

    Власти Великобритании намерены отправить на Украину 20
    самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155-мм и снаряды для
    них. Об этом пишет британское издание Express.

    Решение о поставках вооружения украинской стороне на
    прошлой неделе озвучил премьер-министр Борис Джонсон.

    «Прошлой ночью источники подтвердили, что на этой неделе Великобритания
    поставит в Польшу 45 тысяч бризантных снарядов вместе с самоходными
    гаубицами AS-90», — говорится в публикации.

    Перед использованием САУ AS-90 украинские военные
    пройдут инструктаж по эксплуатации вооружения на территории Польши. Только
    после этого гаубицы будут отправлены на Украину.

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