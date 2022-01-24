Express: употребление соленой рыбы может спровоцировать рак желудка и толстой кишки

Express: употребление соленой рыбы может спровоцировать рак желудка и толстой кишки Новости
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Употребление соленой рыбы необходимо минимизировать, чтобы защитить организм от развития рака. Об этом заявил фармацевт Хуссейн Абде, передает Express.

Рыба становится относительно вредным продуктом, когда проходит процесс соления и консервирования. Это объясняется образованием побочных веществ, которые увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

«Такой морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам или рису. Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории», — предупредил Абде.

Рак желудка и толстой кишки может появиться из-за частого употребления соленой, маринованной и копченой пищи. Фармацевт настоятельно порекомендовал ограничить потребление такой еды.

 
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