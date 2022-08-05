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Express: сотрудничество Путина с Ираном заставляет Запад тревожиться

Express: сотрудничество Путина с Ираном заставляет Запад тревожиться
politexpert.net

Аналитик британского издания Express Джейкоб Пол рассказал, как коллективный Запад реагирует на сотрудничество президента России Владимира Путина с Ираном.

По словам эксперта, альянс главы российского государства с иранской стороной следует расценивать как устрашающий. Пол подчеркнул, что Запад тревожится из-за соответствующего развития событий. Таким образом обозреватель прокомментировал запуск созданного предприятиями РФ по заказу Тегерана космического аппарата «Хайям» с космодрома Байконур.

Ранее, как передает телеканал «Царьград», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новой странице в двусторонних отношениях Москвы и Анкары. Об этом лидер заявил на переговорах с российским коллегой в Сочи.

владимир путин Иран Коллективный Запад
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