Аналитик британского издания Express Джейкоб Пол рассказал, как коллективный Запад реагирует на сотрудничество президента России Владимира Путина с Ираном.
По словам эксперта, альянс главы российского государства с иранской стороной следует расценивать как устрашающий. Пол подчеркнул, что Запад тревожится из-за соответствующего развития событий. Таким образом обозреватель прокомментировал запуск созданного предприятиями РФ по заказу Тегерана космического аппарата «Хайям» с космодрома Байконур.
Ранее, как передает телеканал «Царьград», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новой странице в двусторонних отношениях Москвы и Анкары. Об этом лидер заявил на переговорах с российским коллегой в Сочи.