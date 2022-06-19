Express: отказ от плотного ужина поможет на треть продлить жизнь

Отказ от плотного позднего ужина и снижение числа употребляемых калорий способны продлить жизнь на 35%. Об этом сообщает издание Express, ссылаясь на материал ученых, опубликованный в газете Science.
Эксперты сообщили, что людям необходимо изменить собственный график питания. Нужно сделать завтрак и обед более обильными, а во время ужина употреблять меньшие порции. Последний суточный прием пищи также должен проходить раньше привычного.
Изменение время приема ужина способно противодействовать воспалительным процессам, которые возникают во время старения. Ограничение калорий также увеличивает продолжительности жизни, однако эти механизмы слабо изучены.