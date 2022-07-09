Express назвало теннисистку Рыбакину «ночным кошмаром» Уимблдона

Издание опубликовало статью, посвященную Елене Рыбакиной с заголовком: «Ночной кошмар Уимблдона: Россия называет финалистку-уроженку Москвы Рыбакину своей теннисисткой». В материале обращается внимание на то, что российская пресса старается называть Рыбакову уроженкой Москвы и называет ее выход в финал успехом отечественного спорта.