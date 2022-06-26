Express.co.uk сообщило, что выпадение волос на ногах может говорить о повышенном холестерине

Высокий уровень холестерина влечет за собой серьезные заболевания, которые практически не подают предупреждающих сигналов. Существует ряд признаков, отражающихся на ногах, которые сообщают об опасном состоянии.
Отечность нижних конечностей может говорить о нарушении уровня холестерина в крови. Данный признак характеризует семейную гиперхолестеринемию, которая является наследственным заболеванием, передает еженедельный журнал «Профиль».
Выпадение волос на ногах свидетельствует о повышенном уровне холестерина в крови. Также подсказкой могут служить хрупкие ногти на пальцах, язвы на коже, которые долго не заживают, блестящий покров и изменение цвета конечностей.
Высокий уровень холестерина повышает риск развития сердечных заболеваний и приступов. Существующие лекарства помогают улучшить показатели, но только здоровый образ жизни способен кардинально изменить ситуацию.