Евсеев: для зачистки крупных городов от ВСУ необходимо использовать спецназ ВС РФ

Зачистку крупных городов от украинских силовиков необходимо отработать на городах поменьше, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
По его словам, Украина изначально рассчитывала, что российские войска «увязнут» при штурме больших населенных пунктов. Эксперт напомнил, что у ВС РФ есть опыт Мариуполя, однако более подходящей он назвал тактику, которую российские военные использовали в ходе освобождения Северодонецка и Лисичанска, передает «Украина.ру».
«Лисичанск мы освободили с минимальными потерями, потому что мы там работали очень профессионально. Если мы будем обычную пехоту отправлять в города, у нас будут большие жертвы. Там должен работать спецназ», — объяснил он.
Он отметил, что новую тактику российские военные могли бы отработать в ходе взятия под контроль Славянска и Краматорска.