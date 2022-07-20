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Евросоюз собирается провести будущую зиму без газа из РФ

Евросоюз собирается провести будущую зиму без газа из РФ
globallookpress.com/J.M. Guyon – Copyright 2013/CandyBox

Евросоюз собирается провести будущую зиму без газа из РФ. Для этих целей государства-участники ЕС могут в 2022–2023 годах продлить функционирование угольных и атомных электростанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», — отметил Бретон.

В то же время заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что переход на альтернативную энергетику особенно важен, так как при высокой стоимости газа она наконец-то стала эффективной.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции не остановят боевые действия на Украине. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Евросоюз зима российский газ
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