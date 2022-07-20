Евросоюз собирается провести будущую зиму без газа из РФ. Для этих целей государства-участники ЕС могут в 2022–2023 годах продлить функционирование угольных и атомных электростанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.