Евросоюз решился на отчаянный «газовый маневр» ради собственного выживания

Агрессивная политика Европы уже привела к тому, что в бедных странах упал и без того невысокий уровень жизни. Например, в Бангладеш ежедневно отключают электричество. В разгар жаркого лета вынуждены экономить и в Пакистане — люди все чаще отключают свет и кондиционеры.