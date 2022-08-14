Евросоюз решился на отчаянный «газовый маневр» ради собственного выживания

Европейский союз пошел на отчаянный шаг, чтобы обеспечить собственное выживание грядущей зимой — решил «отбирать» газ у бедных стран, заполняя полупустые хранилища, передает РИА Новости.
Снижение закупки российского газа и попытка перейти на СПГ обернулась неутешительными последствиями для Европы: газохранилища заполнены недостаточно, чтобы обеспечить нормальное прохождение морозной зимы. Сейчас уровень заполненности ПХГ оценивается в 70%, но этого точно не хватит.
Одновременно с этим возникли и технические проблемы, например, с многострадальной турбиной Siemens, необходимой для наращивания поставок через «Северный поток». Увеличение импорта сжиженного природного газа не может компенсировать дефицит трубопроводного.
Кроме того, вторым по величине экспортером СПГ в Европу остается Россия, а это не коррелируется с концепцией ЕС о постепенном отказе от российского голубого топлива.
Спрос неизменно растет, а предложение лишь сокращается, поэтому уже идет настоящая борьба за ценнейший ресурс. В этой конкуренции выигрывает тот, кто богаче. Понятно, что страны третьего мира не могут тягаться с зажиточной Европой или Азией — Японией, Южной Кореей и Китаем.
«В попытке вырваться из зависимости от России Евросоюз провоцирует массовые потрясения на мировых энергетических рынках», — описывает ситуацию немецкая газета Handelsblatt.
Агрессивная политика Европы уже привела к тому, что в бедных странах упал и без того невысокий уровень жизни. Например, в Бангладеш ежедневно отключают электричество. В разгар жаркого лета вынуждены экономить и в Пакистане — люди все чаще отключают свет и кондиционеры.
Энергетический кризис неизбежен, но Запад и страны третьего мира пройдут его по-разному. Если европейцы столкнутся с двухзначной инфляцией, необходимостью экономить электроэнергию и отопление, то развивающиеся государства не смогут обеспечить гражданам даже базовые условия жизни.
ЕС сознательно пошел на столь отчаянный шаг, поскольку хочет выжить, «сохранив лицо». Это означает, что Брюссель всеми силами попытается не покупать голубое топливо у Москвы. Впрочем, Россия в этом и не нуждается, постепенно разворачивая свои газовые трубы на Восток.