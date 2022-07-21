Евросоюз разрешит российским госкомпаниям перевозить нефть в третьи страны

Европейский операторам разрешили производить сделки с определенными российскими госкомпаниями. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
Решение принято с целью избежать любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире. ЕС решил расширить исключения из запрета на транзакции с определенными структурами, принадлежащими РФ.
«Распространив их (исключения) на сделки с сельскохозяйственными продуктами и по транспортировке нефти в третьи страны», — заявил он.
Евросоюз в марте ввел запрет на сделки европейцев с компаниями из списка. В их числе находится «Роснефть», «Газпром нефть», Ростех и другие.
Ранее Лондоне смягчили решение о заморозке счетов миллиардера Петра Авена. Об этом информирует argumenti.ru.