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Евросоюз разрешит российским госкомпаниям перевозить нефть в третьи страны

Евросоюз разрешит российским госкомпаниям перевозить нефть в третьи страны
pxhere.com

Европейский операторам разрешили производить сделки с определенными российскими госкомпаниями. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Решение принято с целью избежать любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире. ЕС решил расширить исключения из запрета на транзакции с определенными структурами, принадлежащими РФ.

«Распространив их (исключения) на сделки с сельскохозяйственными продуктами и по транспортировке нефти в третьи страны», — заявил он.

Евросоюз в марте ввел запрет на сделки европейцев с компаниями из списка. В их числе находится «Роснефть», «Газпром нефть», Ростех и другие.

Ранее Лондоне смягчили решение о заморозке счетов миллиардера Петра Авена. Об этом информирует argumenti.ru.

Газпром роснефть санкции евросоюза совет европы
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