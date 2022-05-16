Евросоюз пытается склонить Сербию к антироссийским санкциям

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Сербия как кандидат в ЕС должна поддержать санкционное давление на Россию. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
В понедельник 16 мая прошло заседание глав МИД Евросоюза с участием министров из шести стран Западных Балкан. По словам Борреля, организация ожидает от будущих партнеров, в том числе от Сербии, более активного участия в санкционной политике против РФ.
«Мы приветствуем смелый выбор тех государств, которые в полной мере присоединяются к нашей внешней политике и санкциям. Те, кто еще не сделал этого, в том числе Сербия, должны как можно быстрее имплементировать санкции», — сказал дипломат.
Сербия уже начала испытывать давление от отказа поддерживать санкции против РФ, Президент страны Александр Вучич заявил, что сопротивление Белграда сказалось на пенсиях и зарплатах граждан.