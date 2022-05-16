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    Евросоюз пытается склонить Сербию к антироссийским санкциям

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Евросоюз пытается склонить Сербию к антироссийским санкциям

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    pixabay.com/PD

    Сербия как кандидат в ЕС должна поддержать санкционное давление на Россию. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    В понедельник 16 мая прошло заседание глав МИД Евросоюза с участием министров из шести стран Западных Балкан. По словам Борреля, организация ожидает от будущих партнеров, в том числе от Сербии, более активного участия в санкционной политике против РФ.

    «Мы приветствуем смелый выбор тех государств, которые в полной мере присоединяются к нашей внешней политике и санкциям. Те, кто еще не сделал этого, в том числе Сербия, должны как можно быстрее имплементировать санкции», — сказал дипломат.

    Сербия уже начала испытывать давление от отказа поддерживать санкции против РФ, Президент страны Александр Вучич заявил, что сопротивление Белграда сказалось на пенсиях и зарплатах граждан.

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