Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет — Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет. Об этом он заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2022.
«Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет. Его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению, реальные интересы европейцев и национального бизнеса не ставятся ни во что и оттесняются», — заявил президент.
Ранее российский лидер сообщил, что прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов.
Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Старт речи главы государства задержался из-за мощных DDoS-атак.