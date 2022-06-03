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Евросоюз официально одобрил шестой пакет антироссийских санкций

Евросоюз официально одобрил шестой пакет антироссийских санкций
Федеральное агентство новостей

Евросоюз официально одобрил шестой пакет санкций против России: он включает частичное нефтяное эмбарго и санкции против Сбербанка.

Патриарх Кирилл при этом не попал в число лиц, на которых распространяется действие санкций, как на том настаивала Венгрия.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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