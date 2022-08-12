Евросоюз может пойти на смягчение антироссийских санкций

«Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом. Страны Западной Европы как раз заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков. А вот Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения», — объяснил Мариани.