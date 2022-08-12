Евросоюз может пойти на смягчение антироссийских санкций

Европейский союз может обсудить инициативу по смягчению антироссийских санкций, касающихся продовольствия. Но страны Прибалтики, вероятно, выступят против этого процесса, рассудил евродепутат от Франции Тьерри Мариани, передает газета «Известия».
Политик напомнил, что для вынесения того или иного решения требуется поддержка всех 27 членов ЕС. В свете этого обстоятельства достичь единства в вопросах, касающихся России, будет затруднительно.
«Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом. Страны Западной Европы как раз заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков. А вот Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения», — объяснил Мариани.
Ранее аналогичный вопрос подняли в США. В Белом доме задумались о важности российского продовольствия для многих стран мира. В первую очередь, отметили в Вашингтоне, продовольствие из России необходимо Африке.