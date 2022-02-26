Евросоюз закрывает воздушное пространство для России

Евросоюз закрывает воздушное пространство для России Новости
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Страны — участники Европейского союза договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил журналист берлинского бюро телеканала ARD со ссылкой на информированный источник.

Эта информация появилась на странице представителя прессы в Twitter. Официальных комментариев на тему закрытия неба ЕС для российских самолетов нет.

Россия после признания ЛНР и ДНР независимыми подписала с республиками соглашения о сотрудничестве. Донбасс обратился за помощью к Москве, и Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обстоятельства требовали решительных действий. Минобороны РФ заверило, что мирным жителям ничего не угрожает.

 
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