Евросоюз подтвердил введение санкций против Дмитрия Пескова

Новые санкции Евросоюза коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Введенные ограничения связаны с событиями на Украине.

Иностранные СМИ ранее сообщили, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Пескова. Вместе с этим обсуждалось включение в черный список ряда фигур в российских государственных медиа.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины, направленной на защиту жителей Донбасса. Большинство стран осудили решение Москвы и начали вводить против нее ограничения.

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