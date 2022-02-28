Евросоюз подтвердил введение санкций против Дмитрия Пескова

Евросоюз подтвердил введение санкций против Дмитрия Пескова Новости
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Новые санкции Евросоюза коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Введенные ограничения связаны с событиями на Украине.

Иностранные СМИ ранее сообщили, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Пескова. Вместе с этим обсуждалось включение в черный список ряда фигур в российских государственных медиа.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины, направленной на защиту жителей Донбасса. Большинство стран осудили решение Москвы и начали вводить против нее ограничения.

 
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