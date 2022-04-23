Евросоюз опасается рассекречивания своего оборонного потенциала из-за военной помощи Киеву

Это связано с тем, что представителям Евросоюза приходится постоянно

озвучивать то, какой процент тех или иных вооружений они готовы отправить ВСУ.

Также утечка может происходить и с территории самой Украины, включая попадание

иностранной техники в виде трофеев к Народной милиции ЛДНР и подразделениям

Вооруженных сил России.