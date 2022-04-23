Евросоюз опасается рассекречивания своего оборонного потенциала из-за военной помощи Киеву

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Европейские страны продолжают увеличивать военную помощь
Вооруженным силам Украины. Однако страны ЕС опасаются, что массовая поставка
вооружения Киеву приведет к рассекречиванию оборонного потенциала.
Это связано с тем, что представителям Евросоюза приходится постоянно
озвучивать то, какой процент тех или иных вооружений они готовы отправить ВСУ.
Также утечка может происходить и с территории самой Украины, включая попадание
иностранной техники в виде трофеев к Народной милиции ЛДНР и подразделениям
Вооруженных сил России.
В связи с этим глава компании Dassault Aviation Эрик Траппье
во время Комиссии по обороне Национального собрания Франции заявил, что все
поставки вооружения теперь являются конфиденциальным вопросом, поэтому никаких
подробностей сообщаться не будет.
При этом многие европейские страны используют «бескорыстную»
военную помощь Украине в качестве попытки модернизации своего военного парка.