Евросоюз направит Украине боевые самолеты

Европейский союз готов предоставить Украине боевые самолеты. Соответствующее заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он сообщил, что данное решение было принято в рамках оказания Киеву военной помощи. Помимо боевых самолетов, ЕС поставит Украине летальное оружие на сумму 450 миллионов евро.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о старте военной спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что РФ не намерена оккупировать страну, а действует исключительно с целью защиты мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

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