Евросоюз намерен отказаться от российского газа к 2027 году

Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по

защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением

санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей

из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения

санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на

экономику России.