    В тренде

    Евросоюз намерен отказаться от российского газа к 2027 году

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Евросоюз намерен отказаться от российского газа к 2027 году

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Christian Modla/dpa

    Евросоюз намерен отказаться от поставок российского газа к
    2027 году. Об этом сообщил австрийский министр по делам защиты климата,
    экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

    Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по
    защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением
    санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей
    из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения
    санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на
    экономику России.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »