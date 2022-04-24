Евросоюз намерен отказаться от российского газа к 2027 году

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Евросоюз намерен отказаться от поставок российского газа к
2027 году. Об этом сообщил австрийский министр по делам защиты климата,
экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.
Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по
защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением
санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей
из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения
санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на
экономику России.
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