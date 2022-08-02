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Европейцы позавидовали умению россиян делать запасы и переносить холода

Европейцы позавидовали умению россиян делать запасы и переносить холода
pxhere.com

Жители Европы высоко оценили умение россиян делать запасы и переносить суровые холода. Об этом рассказала блогер и путешественница Елена.

По словам девушки, испанцы предпочитают оставаться дома, когда температура на улице достигает 0 градусов. Они не могут представить, как россияне переносят сильные морозы.

«А в России люди в −30 градусов ходят гулять и даже проводят специальные зимние забавы. Это вызывает восхищение», — приводит блогер слова своего друга из Испании.

Кроме того, европейцев удивила способность россиян делать запасы. Они уверены, что русские «думают не только о сегодняшнем дне, но и о будущем», передает «Профиль».

блогер европейцы россияне
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