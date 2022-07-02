Европейцы потеряли за 2022 год более 20 млрд евро из-за сокращения турпотока из России

Хозяева отелей и гостиниц, рядовые сотрудники туристический отрасли испытывают финансовые трудности на фоне отсутствия в Европе туристов и путешественников из России. Западные санкции все серьезнее сказываются на самых разных отраслях ЕС, не принося национальным экономикам ничего хорошего.
О непростой ситуации в туристической отрасли рассказывают самые разные ее представители. Так, владелец ресторана в итальянском городе Скалея признался, что его бизнес оказался буквально на нуле после того, как страну прекратили приезжать российские путешественники.
Российский турист — выгодный для других стран источник дохода. Так, среднестатистический россиянин тратит за рубежом в поезде примерно 175 евро в сутки, что значительно превышает траты немцев и французов.
«Россия — это ключевой рынок сразу для нескольких курортных стран, включая Грецию, Кипр, Испанию и Италию. Для справки, ежегодно в Грецию приезжают 1,5 миллиона россиян, на Кипр — около 500 тысяч», — рассказывает Lenta.ru.
Европа в 2022 году потеряла от пяти до десяти миллионов российских туристов, ущерб от этого оценивается примерно в 21 миллиард евро.