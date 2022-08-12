Европейское космического агентство рассматривает ракеты SpaceX в качестве замены российским «Союзам»

Как пишет Reuters, Европейское космическое агентство (ЕКА) рассматривает возможность использования ракет SpaceX вместо российских «Союзов». Об этом заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher).





«Я бы сказал, что есть два с половиной варианта, которые мы обсуждаем. Одним из них SpaceX, это понятно. Еще одним, возможно, является Япония. Япония готовится к первому запуску своей ракеты следующего поколения. Другим вариантом может быть Индия», — заявил Йозеф Ашбахер.

По словам главы ЕКА, пока изучаются возможности по запуску космических аппаратов потенциальными партнерами. «Мы, конечно, должны убедиться, что они подходят. Это не выглядит, как запрыгнуть в отправляющийся автобус», — сказал он. Так, в ЕКА тщательно проанализируют техническую совместимость ракет-носителей, прежде чем сделать коммерческое предложение. Например, чтобы спутники не подвергались дополнительному вибрационному воздействию при запуске ракеты. В то же время в ЕКА отметили, что из всех возможных кандидатов SpaceX — «наиболее оперативный».

Напомним, до недавнего времени только Роскосмос занимался выводом на орбиту спутников британской OneWeb. Однако на фоне украинский событий OneWeb отказалась от услуг Роскосмоса в пользу SpaceX и индийской компании. Ну а в самих США, как стало известно вчера, разрешили использовать ракеты SpaceX Falcon Heavy для запуска сверхсекретных американских спутников.