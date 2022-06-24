Европейский вещательный союз утвердил решение не проводить Евровидение-2023 на Украине

Международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проходить на Украине в 2023 году. Данную информацию подтвердил Европейский вещательный союз.
Ранее Украина настаивала на проведении фестиваля «Евровидение» у себя. Однако ЕВU не дал на это разрешения из соображений безопасности, пишет RT.
«Изучив всю информацию, мы с сожалением подтверждаем, что конкурс не может быть проведен на Украине и будет перенесен в другую страну», — уточняется в сообщении организации.
Теперь остается догадываться, где конкурс пройдет в 2023 году. Недавно о своей готовности провести мероприятие заявила Великобритания.