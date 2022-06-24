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Европейский вещательный союз утвердил решение не проводить Евровидение-2023 на Украине

Европейский вещательный союз утвердил решение не проводить Евровидение-2023 на Украине
globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проходить на Украине в 2023 году. Данную информацию подтвердил Европейский вещательный союз.

Ранее Украина настаивала на проведении фестиваля «Евровидение» у себя. Однако ЕВU не дал на это разрешения из соображений безопасности, пишет RT

«Изучив всю информацию, мы с сожалением подтверждаем, что конкурс не может быть проведен на Украине и будет перенесен в другую страну», — уточняется в сообщении организации.

Теперь остается догадываться, где конкурс пройдет в 2023 году. Недавно о своей готовности провести мероприятие заявила Великобритания.

евровидение конкурс Украина
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RusNewsToday24
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