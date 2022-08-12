Европейские цены Xiaomi 12T и 12T Pro утекли до анонса

Недавно Xiaomi выпустила серию 12S на китайском рынке, а теперь к выходу готовятся смартфоны Xiaomi 12T и 12T Pro, которые будут доступны на глобальном рынке.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 12T и 12T Pro вступили в стадию внутреннего тестирования в различных азиатских и европейских регионах. А теперь надёжный инсайдер опубликовал информацию о ценах. Xiaomi 12T должен стоить от 600 евро за версию с 8/256 ГБ памяти. Старшая версия Xiaomi 12T Pro будет предлагаться по цене от 800 евро за такой же объём памяти.





Сообщается, что Xiaomi 12T будет оснащён однокристальной системой MediaTek Dimensity 8100 Ultra, основанной на 5-нм техпроцессе. Телефон получит 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 3.1. Что касается дисплея, устройство будет оснащено OLED-панелью разрешением 2712 x 1220 пикселей со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Смартфон будет оснащён тройной камерой, состоящей из 108-мегапиксельного основного сенсора Samsung ISOCELL HM6 и датчиков разрешением 8 и 2 Мп. Фронтальная камера будет 20-мегапиксельной, с датчиком Sony IMX596.

Инсайдер под ником LEAKSPINNER, который выложил изображения, имеет на своём счету более 1400 публикаций на Slashleaks, которые подтверждались в 83% случаев.