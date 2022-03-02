Европейские страны могут запретить российским судам заходить в порты ЕС

России могут запретить заходить в порты европейских стран. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис на заседании правительства заявил, что инициатива находится на рассмотрении Евросоюза.

Литва заявила о готовности ввести дополнительные санкции против России, но эти меры будут более эффективны, если другие члены ЕС их поддержат и оставят РФ без возможности морской торговли.

«Я говорил об этом с польским коллегой, (это. — Прим. ред.) согласуется с Латвией, решения готовятся на уровне ЕС», — отметил Скуодис.

Китай ранее отказался присоединяться к западным антироссийским санкциям, подчеркнув, что будет следовать своим национальным интересам.

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