Европейцам должно быть не до песен: Ковитиди рассказала, как США обвели весь мир вокруг пальца победой Украины в Евровидении

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Российский сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что США ведут политическую игру на мировой арене с использованием культурной, спортивной и информационной повестки. Прошедший песенный конкурс «Евровидение-2022» — яркое тому подтверждение, уверена сенатор.
Ковитиди в эксклюзивном комментарии «Народным Новостям» рассказала, что США давно используют рычаги культурного воздействия против РФ там, где это возможно. Олимпийское движение за последние несколько лет показало, что Олимпийские игры стараниями Белого дома превратились в политический инструмент, и на этот раз на очереди — знаменитый европейский песенный конкурс.
«”Евровидение”, несомненно, “бьет все рекорды”. Всем уже понятно, что победа в конкурсе может достаться только тому, кто находится в политической повестке Вашингтона. Недавний песенный конкурс не стал исключением, ожидаемо победила Украина. Смешно, но если бы даже Украина выступила с пантомимой, в этом песенном конкурсе победила бы только она. И европейцам уже не важно, что вопреки уставу «Евровидения», запрещающему любые политические высказывания во время выступления, жестко игнорируя этот устав, украинская группа вынесла на сцену свой государственный флаг и озвучила призыв к спасению Украины и “Азовстали”», — рассказала Ковитиди.
Сенатор отметила, что произошедшее на Евровидении часть геополитического шоу, развернутого против России. В счет не идут ни принципы, ни прописанные правила, когда речь заходит о геополитических амбициях США — конкурс стал инструментом большой политики.
«Всем понятно, что нарушен не только устав “Евровидения”, нарушен мировой баланс сил. Вроде бы что особенного – конкурс “Евровидения”. А это лишь элемент большой политики. Очередное подтверждение зависимости Западной Европы от США, в том числе военно-политической. К чему это приведет, сказать сложно, учитывая тот факт, что Вашингтону не жалко ни одного солдата, ни одного офицера, ни одного ребенка на чужой территории. И здесь уже европейцам должно быть не до песен», — подытожила сенатор.