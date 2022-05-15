Европейцам должно быть не до песен: Ковитиди рассказала, как США обвели весь мир вокруг пальца победой Украины в Евровидении

«”Евровидение”, несомненно, “бьет все рекорды”. Всем уже понятно, что победа в конкурсе может достаться только тому, кто находится в политической повестке Вашингтона. Недавний песенный конкурс не стал исключением, ожидаемо победила Украина. Смешно, но если бы даже Украина выступила с пантомимой, в этом песенном конкурсе победила бы только она. И европейцам уже не важно, что вопреки уставу «Евровидения», запрещающему любые политические высказывания во время выступления, жестко игнорируя этот устав, украинская группа вынесла на сцену свой государственный флаг и озвучила призыв к спасению Украины и “Азовстали”», — рассказала Ковитиди.