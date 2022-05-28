Европе придется распрощаться с планами об экономическом росте после отказа от газа из РФ

Резкий отказ Европы от российского газа приведет к падению экономического роста, а, значит, ЕС вряд ли на это пойдет, заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, передает РИА Новости.
«Падение темпов экономического роста. Будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы. Вывод простой — быстро отказаться от российского газа без значительных экономических потерь невозможно», — сказала аналитик.
Сегодня существуют небезосновательные сомнения относительно будущего газопотребляющих предприятий в Европе, продолжила эксперт. Кроме того, большинство специалистов крайне скептично относятся к планам Евросоюза довести долю возобновляемых источников энергии до 45% в общем энергобалансе к 2030 году.
Напомним, после начала спецоперации России Еврокомиссия разработала план REPowerEU по значительному снижению потребления голубого топлива из РФ. Так, документ подразумевает снижение импорта российских углеводородов почти на 100 млрд кубометров до конца текущего года.