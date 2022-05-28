Европе придется распрощаться с планами об экономическом росте после отказа от газа из РФ

Сегодня существуют небезосновательные сомнения относительно будущего газопотребляющих предприятий в Европе, продолжила эксперт. Кроме того, большинство специалистов крайне скептично относятся к планам Евросоюза довести долю возобновляемых источников энергии до 45% в общем энергобалансе к 2030 году.